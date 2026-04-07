話題の韓国スキンケアブランドnumbuzinから、人気ラインを気軽に試せるトライアルキットが登場♡皮脂バランスを整えながらうるおいを与える“1番ライン”の魅力を、コンパクトにぎゅっと詰め込んだセットです。毎日のスキンケアはもちろん、旅行やお試し用にもぴったり。みずみずしい肌を目指したい方は必見です♪ 人気5アイテムをまとめて体験 「1番パントテン酸¹水分チャージトライアルキット」は、価格2,20