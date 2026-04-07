イランに戦闘機が撃墜され、一時行方不明となったアメリカ軍兵士の救出作戦。トランプ大統領はその成功をアピールし、詳細を語りました。【写真を見る】捕虜になれば交渉のカードに…緊迫の救出劇の全容は？会見で語られた救出作戦の一部始終とは。トランプ大統領が熱心に語った「歴史的な救出劇」 一体何が?井上貴博キャスター:日本時間未明に行われた、アメリカのトランプ大統領の会見。会見時間は約1時間23分でしたが、