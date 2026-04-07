◇パ・リーグオリックス3―1ロッテ（2026年4月7日京セラD）オリックスが連敗を3で止め、開幕から4カード目で初めてカード初戦を制した。同点の7回2死一、三塁で、宗がロッテ・沢田から決勝の右前適時打。4日、5日の日本ハム戦でも2戦連続本塁打と気を吐いていた殊勲者は、一塁ベース上で気迫の雄叫びを上げた。8回には西川が今季1号ソロを放って相手を突き放した。先発・高島が6回途中1失点の力投。7回は登板2戦連続で