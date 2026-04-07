7日の参院予算委員会で2026年度当初予算案が採決された際、賛否が同数となり、国会法の規定に基づき、藤川政人予算委員長（自民党）が可決すると決めた。参院事務局によると、予算案の賛否同数は異例だという。委員数は45人で、採決に加わらない藤川氏を除くと、与党と野党は22人ずつ。採決結果も同様だった。予算案の採決に先立ち、立憲民主、公明両党と、国民民主党がそれぞれ提出した修正案も採決。いずれも賛成少数で否