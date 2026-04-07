展示された動物の毛皮を触る博物館の担当者＝3月、北海道白老町北海道白老町のアイヌ文化施設「民族共生象徴空間（ウポポイ）」の博物館で、アイヌ文様の刺しゅうが施された衣服を触ったり、干したサケの匂いを楽しんだりと全身でアイヌ文化を学べる展示が開催中だ。手話や点字解説にも力を入れる。年に2回行うテーマ展示で、2021年度に実施した第1弾から規模を拡大した。「ちょっと柔らかい」「こんな感じなんだ」。3月中旬