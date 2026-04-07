◇パ・リーグロッテ1―3オリックス（2026年4月7日京セラD）ロッテは先発の木村が6回を4安打1失点と粘投した。3回2死満塁から太田に押し出しの四球を与えて先制点を献上。だが、続くシーモアを空振り三振に仕留めて最少失点で切り抜けると、4回以降は6回までゼロを並べた。打線は6回2死満塁から寺地が押し出し四球を選んで同点に追いついたが、7回に2番手で登板した沢田が2死から3連打を浴びて勝ち越しを許すと、8回には3