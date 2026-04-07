冒険心をくすぐる“鮮烈な内装”米国フォードは2026年4月1日、米国で開催された「ニューヨーク国際オートショー2026」において、本格オフローダー「ブロンコ」の新たなハイパフォーマンスモデルとして同年1月に発表していた「Bronco RTR（ブロンコ RTR）」のインテリアを初公開しました。フォード「ブロンコ」は、初代モデルが1965年に登場して以来、アメリカを代表するSUVとして愛され続けてきたモデルです。1996年の生産終了