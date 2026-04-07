家族を突然失ったとき、人は強い孤独を感じるものです。とくに長年連れ添った配偶者を亡くした場合、その喪失感は計り知れません。しかしその寂しさを埋める方法として「息子夫婦との同居」が浮上したとき、ママの立場は複雑になるかもしれません。今回の投稿者さんは、義父の急死をきっかけに義母から同居を求められ、戸惑いを抱えています。『私たちには頼らない、高齢者ホームに入るお金はあると散々言っていました。義父が他界