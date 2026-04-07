4月7日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【思いも寄らぬ㊙動物&天才シェフ㊙レストラン再生&カメレオン殺人】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】34歳銀行員が殺害された…遺体は頭部と両手首が切り取られた状態で発見。何があったのか――◆子馬がバス追う理由＆子犬を救出直後に㊙危機携帯電話ショップに、突然、車が突っ込んできた！運転席を見ると人の