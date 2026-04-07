俺はタカノリ。両親はひとり息子の俺を優しく育ててくれた。俺が高校生になったころには、家業の経営状況がピンチに陥っていたらしい。それでも両親は俺には何も言わずに周囲に頭を下げ、必死で学費を工面してくれた。恩義を感じた俺は安定した職を得て、幸せな結婚をして、孫の顔を見せて恩返ししようと決めたのだった。しかし恩返しが終わっても、妻や子どもたちは俺の人生にまとわりついてくる。俺のイライラは日々積もっていっ