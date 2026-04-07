＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ事前情報◇6日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内メジャー初戦「日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ」（5月21〜24日）の記者発表が6日、開催コースの滋賀県・蒲生ゴルフ倶楽部で行われた。コースセッティングを担当する桑原克典と2022年大会覇者の堀川未来夢らが出席し、コースの印象や戦略について語った。【写真】“国内開幕戦”待ってまし