新潟県立新潟北高校と県立豊栄高校が統合し、今年度、新たに開校した県立碧高校。4月7日の入学式では新しい校歌も披露され、1期目の新入生が新生活をスタートさせました。 新潟市東区の碧高校。新潟北高校と豊栄高校が統合し、デザインや健康分野など、特色ある学びの場を目指し今年度開校しました。【藤森麻友アナウンサー】「新潟北高校や豊栄高校には在校生がいるため、碧高校にはまず1年生のみが入学します」4月7