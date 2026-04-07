◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-3 中日(7日、横浜スタジアム)4回に打線が爆発したDeNA。9回には2点差まで追い上げを受けるも、リードを守り切り勝利しました。この日の先発マウンドにあがったのは、これがプロ初登板となった5年目・深沢鳳介投手。当初、デュプランティエ投手が登板予定だったものの、インフルエンザと診断を受けたことで待望のマウンドを勝ち取りました。初回には細川成也選手のタイムリーを浴び1点を失うも、以降は