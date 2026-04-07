◇セ・リーグ巨人2―5広島（2026年4月7日マツダ）鬼門である敵地マツダでのシーズン初戦は1分けを挟んで5連敗。巨人の阿部慎之助監督（47）は「日本の野球をこれからもっと勉強していってほしいだけですかね」といずれも四球の走者を塁に置いて2ラン2発を打たれた先発右腕・ウィットリーの発奮を求めた。打線も相手先発右腕・森下に3四球をもらった4回の2死満塁で無得点に終わり、先制に失敗。「流れを自らつぶしてしま