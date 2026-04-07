◇プロ野球セ・リーグ 阪神 9-3 ヤクルト(7日、甲子園)ヤクルトがミス連発で阪神に逆転負けとなりました。4回表に相手の守備のミスで好機をつくり、4番オスナ選手のタイムリーで1点を先制。しかし、直後の4回裏、伊藤琉偉選手が痛恨のトンネル。これが適時失策となり、同点に追いつかれます。続く5回には、サンタナ選手がレフトライン際に上がった打球を落球。その後犠飛やホームラン、タイムリー内野安打と連打を浴び、一挙4点を