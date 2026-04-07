上方演芸界で最も長い歴史を持つ「第61回上方漫才大賞」発表会が7日、大阪市内で行われ、ザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝73、里見まさと＝73）が1981年以来45年ぶり2回目の大賞を受賞した。45年ぶりの大賞受賞は、オール阪神・巨人の31年を大幅更新する史上最長記録。コンビ再結成での受賞は初となる。まさとは「45年かかって、このステージに上がれるとは。日々ちょっとずつやってたらいい運も来るんだな」と感慨深げ。おさむは「感謝