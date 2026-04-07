今月２日に６１歳で死去した大相撲世話人の陸奥北海さん（本名・本間勝明、伊勢ケ浜）の通夜が７日、東京・江東区で営まれた。八角理事長（元横綱北勝海）、浅香山親方（元大関魁皇）、出羽海親方（元幕内小城乃花）、錦戸親方（元関脇水戸泉）、富士ケ根親方（元小結大善）、伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）、宮城野親方（元横綱旭富士）ら約１５０人が参列した。春巡業に参加している熱海富士、義ノ富士、錦富士は石川県小