上方演芸界で最も長い歴史を持つ「第61回上方漫才大賞」発表会が7日、大阪市内で行われ、金属バット（小林圭輔＝40、友保隼平＝40）が奨励賞を受賞した。金属バットは「大阪交通安全カルタ」のネタを披露。100人の観客審査で、ぶっちぎりの482点を獲得し、ツートライブ、カベポスター、天才ピアニスト、たくろうを破った。これまで賞レースには縁がなく、友保は「やっぱり大阪ですわ」。小林は「皆さんに感謝を返せるようにこの賞