ＹｏｕＴｕｂｅｒ兼ボクサーのジェイク・ポール（米国）が、婚約者でミラノ・コルティナ五輪スピードスケート女子金メダリストのユタ・レールダム（オランダ）との破局報道を否定した。英国メディア「デーリー・メール」によると、オランダのメディアパーソナリティー、イボンヌ・コルデバイエル氏がインスタグラムのストーリーで「ユタは婚約者のジェイクに振られた。彼は彼女に完全に終わった！。２週間前、ジェイクは彼女を