阪神・岡田彰布オーナー付顧問（６８）が７日のヤクルト戦（甲子園）でテレビ大阪のゲスト解説を務めた。ラッキーセブンの攻撃前にはこの日、２０１９年以来６年ぶりに復活したジェット風船を体験。ポンプで黄色い風船を膨らませるも思うようにはいかなかったようで「これ短いわ」と苦笑い。「よーわからん、初めてやから」と言いつつ再度空気を入れ、最後はラッキーセブンのテーマとともに笑顔でジェット風船を飛ばした。球場