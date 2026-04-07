春の嵐で被害が広がっています。鹿児島県の徳之島・伊仙町で7日朝、住宅など48棟で屋根や瓦が飛ばされる被害がありました。気象庁は突風による被害とみて、現地調査することにしています。 徳之島・伊仙町の喫茶店です。2階の屋根が飛ばされ、店の椅子や机などが散乱しています。 こちらは午前6時半ごろ、伊仙町にある保育園の監視カメラの映像です。ゴミ箱や網戸などが飛ばされ、滑り台も風にあおられています。 （幸徳保育園