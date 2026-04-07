【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの堀江聖夏が4月7日、自身のInstagramを更新。骨折から1ヶ月のトレーニングの様子を公開し、話題となっている。【写真】“板割りで骨折”の32歳美人アナ「バキバキですごい」腹筋のぞくトレーニングウェア姿◆堀江聖夏、美腹筋輝くトレーニング姿披露3月1日の投稿にて板割りで骨折した手の手術を受けること、続く3月4日の投稿にて手術が無事に終了したことを報告していた堀江アナ。