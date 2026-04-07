ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「『鏡』を見る回数が増えると運気が好転!? 自分の表情をチェックする意外な効果」について解説します。4月も2週目。新しい環境での緊張が少しずつ「疲れ」として顔に出やすい時期です。ふとした瞬間に窓ガラスに映った自分の顔を見て、「あれ、こんなに疲れた表情をしていたっけ……」と驚いたことはありませ