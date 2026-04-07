“歌う保健室の講師”シンガーソングライターのコレサワがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! コレサワLOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。初授業（初回放送）となる4月6日（月）の放送では、コレサワが弾き語りを披露した模様をお届けします。コレサワ◆初授業で“弾き語り”を披露！コレサワ：毎月1週目の夜、「SCHOOL OF LOCK!」のこの場所から授業をおこなっていきたいと思いますが、私