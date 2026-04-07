◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―３ヤクルト（７日・甲子園）開幕から３カード連続勝ち越しで単独首位のヤクルトが、２位・阪神に猛打を浴び敗れた。０―０の４回２死三塁。オスナが才木の３球目、１５０キロを中前にはじき返し先制に成功するも、その裏に失策が絡みで同点に追いつかれた。１―１の５回１死二、三塁から先発の小川が中野に中犠飛を許し、勝ち越されると、なおも２死二塁から森下に２球目のチェンジアップを左