◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人の浦田俊輔内野手（２３）が「１番・二塁」で先発出場し、足と守備で躍動感あふれるプレーを見せた。０―０の４回先頭、四球で出ると、２番・キャベッジの２球目にスタート。送球がそれる間に余裕を持って二塁を陥れ、今季２盗塁目をマークした。キャベッジの中飛ですかさず三塁へタッチアップ。得点には結びつかなかったものの、貪欲に次の塁を狙ってチャ