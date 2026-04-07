２０２５年７月に離婚を公表した、お笑いコンビ「はんにゃ．」川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが、長男の小学校入学を報告。元夫との３ショットも公開した。まずは６日にブログを更新し「晴天の中…入学式に行ってきました。いえい、おめでとーーーーーーう！！！」と息子を祝福。ベージュの上品セットアップを披露し、「一方、主役はスーツを着たくないと言いグズグズ。トレーナーとデニムで行きたいと言われたがギリ