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欧州株再びマイナス圏に、米国がイラン・カーグ島など空爆 東京時間20:41現在 英ＦＴＳＥ100 10436.57（+0.28+0.00%） 独ＤＡＸ23111.66（-56.42-0.24%） 仏ＣＡＣ40 8005.68（+43.29+0.54%） スイスＳＭＩ 12974.20（-7.77-0.06%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:41現在 ダウ平均先物JUN 26月限46719.00（-183.00-0.39%） Ｓ＆Ｐ500先物JU