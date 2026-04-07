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21:30 米耐久財受注（速報値）（2月） 予想-1.0%前回0.0%（前月比) 予想0.6%前回0.4%（輸送除くコア・前月比) ウィリアムズNY連銀総裁、ブルームバーグTV出演 23:00 カナダIvey購買部協会指数（3月） 予想N/A前回56.6 8日 0:00 米NY連銀インフレ期待（3月） 1:30 グールズビー・シカゴ連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり） 2:00