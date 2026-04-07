上方漫才大賞が７日、大阪・森ノ宮のクールジャパンパーク大阪ＷＷホールで開催され、大賞に「ザ・ぼんち」が輝いた。コンビとして１９８１年以来４５年ぶり２度目、ツッコミの里見まさとは９８年の「里見まさと・亀山房代」以来、２８年ぶりの受賞となった。栄えあるステージで「高校野球」のネタを披露。爆笑の漫才を終えると、ぼんちおさむは「あーっ！幸せだーっ！」と絶叫。まさとも「４５年かかってもう一度素敵なステ