◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神９―３ヤクルト（７日・甲子園）阪神の先発・才木浩人がセ・リーグタイ記録の１６奪三振を記録した。４回は今季チーム初失策となる大山の悪送球で２死三塁のピンチを招き、４番・オスナの中前適時打で先制点を献上したが、ペースを崩さなかった。オフから改良を重ねたフォークと、１５０キロを超える直球で８回３失点で２勝目を挙げた。打線がつながった。同点で迎えた５回、福島が中前打で出塁。ヤ