◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―２巨人（７日・マツダ）広島が巨人との今季初対戦で勝利し、３位に浮上した。連勝で貯金１。本拠地の巨人戦は昨季から５連勝だ。先発・森下は序盤はテンポのいい投球。４回は３四球で２死満塁を招いたが、佐々木を三邪飛に封じた。球数を要してでも厳しいコースを攻め続けた。７回には１死から４連打を浴び２点を失ったが、２番手・ハーンが火消し。６回１／３を６安打２失点で今季初勝利をつか