■これまでのあらすじ義母の最近の楽しみは、息子夫婦の家へ遊びに行くこと。もちろん、嫁姑関係は良好だと思っている。生理痛でゴロゴロしている嫁を甘えていると思うが、面倒を見てあげることでわかってくれるだろうと考え、「私に任せておけば大丈夫」とお節介を焼く義母だったが…。綾乃さんは体の弱い子なので、私がしっかり気にかけてあげないといけないんです。妊娠中もつわりだと言ってちっとも食べてくれませんでした。私