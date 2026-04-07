第２９回クラウンＣ・Ｓ３は７日、川崎競馬場で３歳馬１４頭が１６００メートルを争った。単勝１・５倍の１番人気に推されたシーテープ（矢野貴之）が直線で脚を伸ばし、オリジナルパターンに１馬身半差をつけて優勝。重賞初制覇を飾り、東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井）への優先出走権を獲得した。スタートから軽快に飛ばして大逃げを打ったオリジナルパターンに対し、不気味さを感じながら４、５番手を追走した矢