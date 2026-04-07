クックパッドを使って日々料理をする皆さんから、料理のお悩みを募集！今回は「うどんや雑炊以外で体調がすぐれない時にパッと作れるレパートリーがほしい」という40代前半女性からのお悩みに対して、クックパッドのレシピ作者の方々に、素敵なレシピでご回答いただきましたので紹介します。 ▼冷凍野菜と豆乳で、やさしい一杯 冷凍野菜とミックスビーンズ、豆乳を合わせて煮るだけ。食欲がいまひとつの日でも作りやすく、からだ