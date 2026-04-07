東日本大震災の発生から15年にあたり、福島県を訪問していた天皇皇后両陛下と愛子さまが、全ての日程を終え、7日午後9時ごろ、帰京されました。ご一家は4月6日〜7日にかけて、福島県庁のほか、沿岸部の双葉町、富岡町、大熊町、浪江町を訪問。また、夜は当時原発事故の対応拠点となった「Jヴィレッジ」（広野町・楢葉町）に宿泊されました。いまだ「帰還困難区域」が残る自治体などを巡り、地震当日に福島第一原発で働いていた被災