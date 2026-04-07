こちらは、アメリカ・アリゾナ州のキットピーク国立天文台にあるメイヨール4m望遠鏡で観測した銀河「ろくぶんぎ座A（Sextans A）」です。ろくぶんぎ座の方向、地球からおよそ440万光年先にあります。【▲ メイヨール4m望遠鏡で観測した矮小不規則銀河「ろくぶんぎ座A（Sextans A）」（Credit: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA; Data obtained and processed by: P. Massey (Lowell Obs.), G. Jacoby, K. Olsen, & C. Smith (AURA/NSF);