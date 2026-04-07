巨人戦に先発し、7回途中2失点で今季初勝利を挙げた広島・森下＝マツダ広島は森下が今季初勝利。ピンチを背負っても踏ん張り、七回途中まで2失点だった。中崎は7年ぶりのセーブを挙げた。四回にファビアン、五回に大盛がそれぞれ2ランを放ち、六回に1点を加えた。巨人は序盤に攻めきれなかった。