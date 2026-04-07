◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神は投打がかみ合い、甲子園開幕ゲームでヤクルトに快勝した。4回に先制を許したものの、直後の攻撃でヤクルトの失策につけこんで同点。5回も1死二塁で近本の放った左翼への平凡なフライをサンタナが落球。二、三塁となって中野の右犠飛で勝ち越しに成功した。さらに続く森下が左中間に今季3号2ランを放ち、木浪の適時内野安打でこの回4得点。ヤクルトの守乱を見逃