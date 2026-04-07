◇プロ野球セ・リーグ阪神9−3ヤクルト(7日、甲子園球場)阪神が逆転勝利で今季初の甲子園で勝利を飾りました。春のセンバツ甲子園もあり、この日が本拠地の甲子園球場の初戦。先発の才木浩人投手は、2回1死から5者連続三振を記録するなど、150キロを超えるストレートに鋭いフォークを交えて、ヤクルト打線を封じます。ところが4回、先頭打者に内野安打で初のランナーを出すと、1アウトから大山悠輔選手の悪送球で2死3塁のピンチ