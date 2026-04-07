HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、最有力候補と目されていたHIORIが突然の辞退を申し出、制作陣に大きな衝撃が走った。【映像】辞退した練習生「合格を喜んでいない」実際の映像『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。い