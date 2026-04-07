女優秋田汐梨（22）と俳優池田匡志（26）が7日、東京・神楽坂の赤城神社でフジテレビのダブル主演連続ドラマ「share（シェア）」（20日開始、月曜深夜1時、関東ローカル、全8話）のヒット祈願に出席した。秋田演じる18歳の女子高生日下はるが、好きになった池田演じるゲイの藤原理央が住むシェアハウスで同居する。はるは日に日に膨らむ理央への気持ちに気づきながらも、思いを隠すと決意する。拝殿で神主のヒット祈願の祝詞を聞い