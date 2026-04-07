登録者約101万人、投稿本数は500本以上、総再生回数は約6億回。YouTubeチャンネル「フルタの方程式」オフラインイベントの2回目が、2026年7月1日（水）にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されることが決定した。昨年12月に初開催され、大盛況となったオフラインイベント。この度決定した第2回のイベントも第1部、第2部の2部構成で開催される。今回も、「フルタの方程式」でお馴染みの大人気コーナーや、古田敦也が考案するバラエティ企画