5月31日に投開票が行われる県知事選挙。4月7日、現職の花角知事が選挙事務所を開き「改めて住んでよし、訪れてよしの新潟県を目指したい」と意気込みました。7日朝、新潟市中央区で行われた花角知事の事務所開き。花角知事への「支持」を表明している自民党や公明党、国民民主党の県議など、関係者が出席しました。花角県政3期目に向けて円陣を組み、気持ちを一つにしていました。「花角勝利に向けて団結してがんばるぞ」【出馬を