先月、仙北市で開かれた、18歳以下のスノーボードスラローム大会の様子が投稿されました。東北スノーボード協会が主催して、先月28日に仙北市の田沢湖スキー場で開かれた、東北ジュニアCUP。秋田、青森、岩手、宮城、福島、東京の、幼児から高校生まで42人が参加しました。競技は旗門のある2つのコースで選手2人が同時に滑ってタイムを競う、パラレルスラロームです。撮影者は、