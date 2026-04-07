ABEMAオリジナル恋愛リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第5話が4月2日に放送された。それに先駆け3月29日、都内で先行試写会＆トークショーが行われ、スタジオ見届け人の一人である俳優の桜田通がゲストとして登壇した。 （関連：【写真あり】ダークブラウンのセットアップ姿でイベントに登壇した桜田通） 『さよならプロポーズ』（以下、『さよプロ』）は、恋