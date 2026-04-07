（台北中央社）ボクシングのアジア選手権は6日、モンゴル・ウランバートルで女子60キロ級の準決勝が行われ、台湾の林郁婷が北朝鮮の元恩景（ウォン・ウンギョン）に敗れて銅メダルとなった。金メダルを獲得した2024年のパリ五輪（当時は57キロ級）以来、約20カ月ぶりに国際大会の表彰台に立った。2人の対戦は初めて。1−1で臨んだ3ラウンド目では激しい打ち合いが続いたものの、試合終了の23秒前に滑って倒れたのをダウンと