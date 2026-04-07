（台北中央社）台湾のチャイナエアライン（中華航空）、エバー（長栄）航空、スターラックス（星宇）航空は7日、国際線の航空運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を値上げした。インド・中東路線を含まないアジア路線を除く長距離線では、45.5米ドル（約7300円）から117ドル（約1万9000円）に引き上げられた。交通部（交通省）民用航空局は1日、中東情勢の影響で航空燃料価格が大幅に上昇していることを受け、国