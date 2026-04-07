■衣装に合わせて髪色も変化！ 2月4日に配信リリースされたちゃんみなの楽曲「FLIP FLAP」のMVが、このたび公開された。 【動画】ちゃんみなが素肌に黒糸をまとった露出度高め衣装で踊り狂う「FLIP FLAP」MV①～② ちゃんみなは黒い網とも糸ともいえるような露出度高めの衣装を素肌にまとい、ホワイトブロンド×黒髪で登場。ハードに踊って見せたと思えば、モノトーンのリボンやサスペンダ&#