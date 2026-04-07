【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平手友梨奈の新曲「Kill or Kiss」が4月7日に配信スタート。MVも公開となった。 ■平手友梨奈が迫力のアクションシーンに挑んだMV 公開されたMVでは、平手友梨奈が迫力のあるアクションに挑んでおり、監督は池田一真が担当。アクションとともに、平手の表情にも注目だ。 「Kill or Kiss」は、4月7日より放送開始となるTVアニメ『マリッジトキシン』オープニング主題